Суд арестовал женщину после обнаженной фотосессии на кладбище

Суд в Санкт-Петербурге отправил женщину под стражу на 1 месяц за участие в фотосессии на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе города. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

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"Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство дознавателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анны Пантелеевой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). <…> Суд ходатайство дознания удовлетворил, избрав Пантелеевой стражу по 17 июля", - говорится в сообщении.



Следствие полагает, что Пантелеева с неустановленными лицами, находясь в публичном месте на территории Большеохтинского кладбища на проспекте Металлистов, публично провели фотосессию с элементами обнажения на фоне захоронения усопших, с использованием христианских символов и атрибутики, после чего разместили фото и видеоматериалы в интернете.