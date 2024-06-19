Возгорание, которое возникло накануне на нефтебазе в Азове Ростовской области после атаки БПЛА, пока не удалось ликвидировать. Произошла разгерметизация второго резервуара, сообщил губернатор региона Василий Голубев. ТАСС

«В 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара», — рассказал он. RT на русском

В ночь на вторник, 18 июня, Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Ростовскую область. В результате нападения начался пожар в резервуарах с нефтью. Локализовать возгорание удалось лишь спустя сутки. Lenta.ru