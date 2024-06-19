Сестра смытой волной в море девушки в Сочи поделилась деталями

Двадцатилетняя девушка пропала в Сочи после того, как ее накрыла волна. Ее двоюродной сестрой оказалась модель, певица и актриса АниКа Элисон (Анна Навражных). Она рассказала «360» подробности произошедшего.

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Сестра рассказала, что МЧС ищет по воде, но не обзванивает больницы и не пробует найти на берегу.

«До сих пор непонятно, обзванивали ли они больницы, морги, может быть, люди забрали, на какой-то пляж волной выкинуло, были случаи такие», - сообщила она.



Анна рассказала, что семья девушки в Липецкой области написала заявление о пропаже человека, но в отделе в Краснодарском крае им ответили, что дела нет, так как они не обратили внимание на заявление. Она дополнила, что полиция в Сочи не предпринимает никаких действий, никого не опрашивает и не дает фотографии пропавшей.

«Диана поехала с другом, это было запланировано. Ей друг предложил отдохнуть на море. Она была до этого один раз с мамой, но совсем маленькой, она этого вообще не помнит. Она мечтала съездить на море», - поделилась она.



Собеседница издания сообщила, что на видео с Дианой было два молодых человека, но ни один из них не помог.

«Почему допустили, что она зашла в воду в шторм? Почему не был закрыт пляж? Почему не было ни одного спасателя? Там не было вообще никого, пляж был открыт», - высказалась Анна.



Друг пропавшей поделился с Анной, что вызвал спасателей, но они отказались искать девушку во время шторма. По его словам, молодой человек пытался искать спасателей на берегу, но не нашел.

Анна рассказала, что мать Дианы находится в шоке и ни с кем не разговаривает, а также пьет успокоительные таблетки. Она добавила, что поисками занимаются она и ее мама, которая в ближайшее время планирует отправиться в Сочи вместе с подругой семьи, знавшей Диану.

Собеседница заключила, что нет смысла считать девушку погибшей, пока нет тела. И добавила, что семья ходит в церковь и молится.