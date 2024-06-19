Стало известно о предыдущем преступлении убийцы девочки в Кузбассе

Мужчина, подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в городе Топки Кемеровской области, в 2018 году расправился с другой местной жительницей, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Тогда он задушил женщину за то, что она обматерила его и ударила ведром по голове.

По данным канала, мужчина сначала сбежал с места преступления, а после вернулся, чтобы закопать тело. Выйти на свободу 49-летний сибиряк должен был в 2032 году, но осенью 2023 года подписал контракт с Министерством обороны.

Мужчина отправился в зону СВО, где его определили в отряд «Штурм Z». Так он говорил на видеозаписи допроса в плену ВСУ, куда попал совсем скоро после отправки на фронт. Позже мужчина попал в обменный список пленных ВСУ и ВС РФ.

Тело 12-летней школьницы нашли в колодце у заброшенного здания в Топках. В поисках участвовали порядка сотни человек, включая правоохранителей и волонтеров движения «Лиза Алерт». Поисковая операция началась сразу же в день пропажи несовершеннолетней. Подозреваемый рассказал, что задушил девочку штанами, а после привязал к дереву. После он пытался самоудовлетвориться перед трупом несовершеннолетней.