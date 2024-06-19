Курьеры «Самоката» избили жителя Люберец, заступившегося за девушку

Четверо сотрудников службы доставки «Самокат» избили жителя Люберец, заступившегося за девушку. Об этом в среду, 19 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, на нападавших была форменная одежда «Самоката». В какой-то момент они начали приставать к незнакомой девушке. За нее решил вступиться прохожий, однако тогда злоумышленники набросились на мужчину и избили.

Видеоролик с потасовкой распространился в Сети и привлек внимание следователей. Правоохранители ищут участников конфликта и устанавливают обстоятельства произошедшего. Также по данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В этот же день курьер на электросамокате сбил москвичку возле станции метро «Дмитровская».