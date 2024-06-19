Дагестанского пастуха и 50 овец убило ударом молнии

Житель дагестанского села умер после грозы. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Инцидент произошел в Ногайском районе, недалеко от селения Шумли-Олик. Мужчина пас животных, но, когда он находился в поле недалеко от скота, ударила молния. Дагестанец погиб на месте.

«В результате несчастного случая погибло также более 50 овец», – поделились в ведомстве.



По данным Kp.ru, 37-летний пастух в момент инцидента, предварительно, говорил по телефону.

«Дочь мужчины чудом осталась жива. Вероятно, она была далеко от места удара», – сообщается в публикации.



На месте также обнаружили крупное углубление в земле, куда попала молния.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого во Владимирской области молния ударила в группу подростков, которые спрятались от непогоды в заброшенном здании. Один из молодых людей погиб, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.