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Бывший губернатор Кировской области Белых выйдет на свободу 21 июня

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выйдет на свободу 21 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-чиновника.

Стало известно, когда экс-губернатор Никита Белых выйдет на свободу
© РИА Новости

В 2018 году Белых был осужден на восемь лет за взяточничество. Он отбывает наказание в кировской исправительной колонии №1.

До этого адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов заявил, что его подзащитный может выйти на свободу 21 или 24 июня. По его словам, из-за определенных технических моментов точная дата станет известна ближе к концу недели.

В конце декабря прошлого года Грохотов заявил, что освобождение кировского экс-губернатора должно произойти в 2024 году, поскольку по первому уголовному делу Белых приговорили к восьми годам тюремного заключения, но в приговор засчитали два года пребывания под арестом с 2016 года.

В 2018 году Белых признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также приговорили к штрафу на сумму более 48 млн руб. С учетом срока содержания в СИЗО он должен освободиться в 2024 году. Сам обвиняемый свою вину не признал и во время прений называл речь прокурора «изнасилованием фактических данных».

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