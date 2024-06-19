Рабочий объяснил, зачем закрашивал разметку на дороге в Подмосковье

Закрасить двойную сплошную линию на дороге по направлению к жилому комплексу в Подмосковье рабочего побудила забота о местных жителях. Об этом он рассказал на видео, которое привел Telegram-канал Mash.

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Накануне в СМИ появилось видео, на котором рабочий закрашивает черной краской двойную сплошную линию на дороге, чтобы строительной технике было удобнее поворачивать на стройплощадку, не делая большой крюк. При этом «маляр» успел закончить работу и уйти с дороги за 10 секунд до того, как мимо проехал экипаж ДПС, отмечало издание РЕН ТВ.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность художника и взяли у него объяснения.

«Думал, жителям будет удобнее», - рассказал он, подчеркнув, что это была его личная инициатива, и никто не просил его закрасить разметку.



Теперь художнику грозит штраф до 10 тысяч рублей. Нарушенная разметка уже восстановлена, отметил канал.