В Перми нашли завернутого в простыню мужчину без глаз

Завернутое в простыню тело 27-летнего парня с выколотыми глазами обнаружили в лесопосоле в микрорайоне Закамск города Перми, пишет Ural Mash. Следователи заявили, что следов насильственной смерти на нем нет, а глаз его лишили птицы.

Канал отмечает, что рядом с трупом находился рюкзак с вещами. Никакие другие подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее стало известно, что житель Кемеровской области, задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы в городе Топки, недавно вернулся со спецоперации на Украине. На СВО он ушел из колонии, где отбывал срок за убийство. Тело ребенка нашли в колодце вблизи заброшенного здания, на трупе есть следы насильственной смерти.

Утром 17 июня в Улан-Удэ нашли тело 17-летнего подростка. Труп лежал в кустах возле автобусной остановки. На записи с камеры видеонаблюдения, сделанной за несколько часов до этого, видно, как молодой парень пытается остановить проезжающие мимо машины, спасаясь от преследования незнакомого мужчины. Выяснилось, что к убийству причастен мужчина, который решил, что молодой человек является любовником свой знакомой, с которой общался в соцсетях. На самом деле погибший был соседом женщины.