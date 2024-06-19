Спасатели достали тело мужчины из моря в Сочи

Спасатели достали тело утонувшего мужчины из моря в Лазаревском районе Сочи.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Сегодня в экстренные службы города поступила информация, что в Лазаревском районе на берегу не оборудованного пляжа очевидцы наблюдают утонувшего человека», — заявили в ведомстве.



Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Его личность устанавливается.

Ранее сообщалось, что спасатели ищут 24-летнего туриста из Красноярска, который пропал во время шторма в море у берегов Сочи.