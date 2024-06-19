Раскрыты подробности о задержанном за расправу над 12-летней девочкой россиянине

Житель Кемеровской области, задержанный по подозрению в расправе над 12-летней девочкой в Топках, ранее уже был судим, воевал в зоне специальной военной операции (СВО) и побывал в плену. Такие подробности раскрывает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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По словам собеседника агентства, мужчина ушел в зону СВО из колонии, а затем попал в плен и вернулся в воинскую часть по обмену. Как именно он оказался в Топках, неизвестно. Как уточнят следственное управление Следственного комитета России по региону, ранее он был осужден по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Девочка пропала во вторник, 18 июня, в городе Топки. На следующий день ее тело было обнаружено в колодце рядом с заброшенным зданием. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 49-летний местный житель, сейчас с ним работают следователи.