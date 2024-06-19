"Я раздел ее": заявление якобы убийцы 12-летней девочки в Топках появилось в СМИ

В СМИ появились якобы слова убийцы 12-летней девочки в Топках о том, как он расправился с ребенком.

© Vse42.ru

Накануне, 18 июня, в Топках пропала 12-летняя девочка. По неподтвержденным данным, она ушла в школьный лагерь вместе со своей подругой, где они якобы пробыли до обеда. После девочки вместе пошли домой, но разошлись по пути.

Однако домой несовершеннолетняя так и не попала.

Как рассказала знакомая семьи в беседе с KP.RU, мать звонила девочке, однако телефон был выключен. На протяжении ночи девочку разыскивали местные жители, волонтеры, стражи порядка. Утром розыск продолжился.

В результате тело ребенка обнаружили в колодце у Комсомольской площади. На нем были следы насильственной смерти.

Подозреваемый в убийстве задержан. Издание приводит якобы его заявление стражам порядка.

– Я раздел ее, попытался изнасиловать, а потом задушил штанами и скинул в колодец, – передает "Комсомольская правда" слова мужчины.



Причем задержали его совсем недалеко от места преступления.

– Его там чуть самого не убили на месте. Говорят, что задержали в кроссовках Арины, он же ее раздел. Сказал, что сам не знает, зачем это сделал, – передает издание слова местных жителей.



При этом источник издания отмечает, что точная причина смерти ребенка еще не установлена.

– Возможно, умерла от удушения, от переохлаждения или от удара при падении в колодец. Также на теле есть ножевые ранения. Версия с изнасилованием пока не подтверждена, – передает KP.RU.



Напомним, что ранее стало известно о том, что подозреваемый в убийстве девочки – 49-летний мужчина, который ранее был судим за убийство. Также СК показал видео с места обнаружения тела девочки.