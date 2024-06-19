Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемым в покушении на жизнь первого главы ДНР Александра Захарченко и убийстве командира Арсена Павлова с позывным «Моторола». Ura.Ru

Главный фигурант дела Александр Погорелов получил пожизненный срок. Он признан виновным по уголовным статьям о терроризме, шпионаже и незаконном обороте взрывчатых веществ. Василий Чурилов приговорен к 29 годам колонии за участие в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Артем Ен, который содействовал террористической деятельности, получил 28 лет заключения. Александр Тимошенко приговорен к 24 годам лишения свободы за шпионаж. RT на русском

Ранее гособвинитель попросил суд назначить им от 24 лет колонии до пожизненного заключения. ТАСС