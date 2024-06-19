Крыша административного здания загорелась в Перми

Пламя вспыхнуло на деревянной крыше пермского административного здания. Для борьбы с огнем понадобилось 37 человек.

Инцидент произошел в среду, 19 июня, в Перми. По словам очевидцев, пожар начался напротив педагогического университета. Рядом с местом случившегося находится кофейня. Об этом пишет издание Properm.ru.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю, огонь начался на крыше административного здания.

– В 12 часов 12 минут загорелась деревянная обрешетка кровли административного здания на ул. Пушкина, – сообщили в МЧС.



На борьбу с огнем отправились 37 сотрудников ведомства и семь единиц техники. Предварительно, в данном инциденте никто не пострадал. Пожар удалось локализовать в 12:39 на площади 25 квадратных метров.