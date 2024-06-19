Суд вынес приговор москвичу за совершенную в 2014 году расправу над матерью

Басманный районный суд Москвы приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, расправившегося с матерью и расчленившего ее десять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Москвич признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 20 декабря 2014 года мужчина в квартире дома на улице Большая Спасская поссорился с матерью и лишил ее жизни неустановленным способом. Затем он расчленил родственницу, вывез в неизвестном направлении и закопал.

Следователи провели большой комплекс необходимых действий в рамках расследования дела, получили заключения ряда судебных экспертиз и смогли собрать доказательства, изобличающие вину осужденного.

Ранее стало известно, что в Москве прохожий избил беременную женщину после того, как та сделала ему замечание.