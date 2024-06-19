В Чите 12-летний школьник спалил шесть автомобилей автошколы

В Чите шесть легковых отечественных автомобилей сгорели из-за подожженного тополиного пуха. Причастен к этому 12-летний школьник, который играл со спичками, сообщила пресс-служба Управления МВД России по Забайкальскому краю в своем Telegram-канале.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как огонь начинает быстро распространяться по территории гаражного бокса, арендуемого автошколой. Меньше минуты потребовалось на то, чтобы транспорт вспыхнул.

Школьник поджигал тополиный пух в непосредственной близости от гаражного бокса. Несовершеннолетний опрошен в присутствии законных представителей. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Сумма причиненного ущерба устанавливается, — подчеркнули в ведомстве.



Под Домодедово местный житель поджег свой дом, а когда приехали пожарные, мешал им тушить пламя. После поджога дома мужчина пытался повалить деревья около постройки, чтобы огонь быстрее разгорался. Когда прибыли спасатели, он начал бросаться на них с топором и отстреливаться от силовиков травматическим пистолетом. Дом удалось потушить, а буйного мужчину задержать. В настоящее время выясняется, что стало причиной такого поведения.