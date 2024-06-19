Задержан четвертый фигурант дела о массовом отравлении в Москве

Задержан четвертый фигурант дела о массовом заражении ботулизмом в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Это гражданин Таджикистана, работавший поваром в компании, производившей фасоль, сообщил в своем Telegram-канале Следственный комитет России.

Ранее в нескольких регионах России произошла вспышка ботулизма. В Москве, Нижнем Новгороде и Казани более 150 человек отравились готовой едой, которую заказывали в сервисах доставки. По данным Роспотребнадзора, виновником массового отравления стала продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке» от «Локалкитчен» и «Савно-К». Надзорное ведомство изъяло опасную продукцию, а деятельность поставщиков была приостановлена.

В СК России заявили о возбуждении дел по статье 238 УК РФ (Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и задержании трех человек, в том числе фактического руководителя компании - производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.

Сегодня в ведомстве заявили о том, что в Москве был задержан четвертый фигурант дела о массовом отравлении людей - повар компании-производителя фасоли ООО «Савон-К», гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов.

«По указанию фактического руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина с нарушением требований безопасности при организации общественного питания он осуществлял приготовление фасоли, расфасовку в вакуумную упаковку (…) с минимальными финансовыми затратами», - отметили СК России.



Следователи намерены просить суд об аресте всех подозреваемых. Ведутся следственные действия, уточнили в СКР.

Ранее в Минздраве напомнили, что ботулизм является острым инфекционным заболеванием, которое возникает от яда, вырабатываемого бактерией Clostridium botulinum. Она вызывает поражение нервной системы. Чаще всего источником заражения становятся консервы, соленая или копченая рыба, мясо. На начальном этапе ботулизм протекает как кишечная инфекция, но затем возможны двоение в глазах, нарушение глотания и речи, мышечная слабость, остановка дыхания.