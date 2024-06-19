20-летний гражданин Таджикистана зашел в церковь на юго-западе Москвы, задул свечи и напал на прихожанку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Москве в Telegram-канале.

Инцидент произошел накануне. В ведомстве отметили, что фигурант потушил свечи, чтобы оскорбить религиозные чувства православных верующих, а после «применил насилие» женщины.

Как сообщает Telegram-канал Mash, происшествие случилось в Храме святого праведного воина Адмирала Феодора Ушакова на Южнобутовской улице. Мигрант прибыл в Россию накануне, 15 июня. В церковь он зашел с запасного хода и не реагировал на замечания окружающих.

Возбуждено уголовное дело по п. «б». ч. 4 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Молодого человека задержали. Следователи будут ходатайствовать об аресте фигуранта.