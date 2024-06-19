Мужчина порезал супругу и набросился с ножами на полицейского в Подмосковье

В Московской области ликвидировали мужчину, который сначала порезал свою супругу, а потом набросился с ножами на полицейского. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Подмосковью.

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Поздней ночью, примерно в 2:36, в дежурную часть ОМВД России позвонили и сообщили о семейном конфликте в квартире одного из домов на Набережной Циолковского. Когда наряд ППС приехал на место, к ним на лестничную клетку вышел россиянин 1977 года рождения. При себе он держал два ножа и вел себя агрессивно, пытаясь напасть на полицейского.

Правоохранителем было применено табельное оружие, он дважды выстрелил в злоумышленника.

«От полученного ранения он скончался», – рассказали в пресс-службе.



В квартире стражи порядка нашли раненую женщину 1983 года рождения. Ее госпитализировали.

Ранее в подмосковном Чехове арестовали мужчину, который избил и обезглавил топором своего деда. В мае этого года родственники начали ссориться на бытовой почве.