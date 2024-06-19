В Крыму школьника ударило током во время ремонта аттракциона

В Джанкое 15-летний мальчик получил удар током, когда устранял неисправность на аттракционе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Инцидент произошел 15 июня в парке в Джанкое, 15-летний мальчик работал на аттракционах, при подготовке карусели к запуску он получил электротравму. По данным регионального СК, пострадавший госпитализирован в отделении реанимации в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудников СК и прокуратуры интересует законность трудоустройства подростка. Кроме того, они проверят соблюдение законодательства об охране труда при предоставлении услуг.

До этого сообщалось, что в Ноябрьске ребенка госпитализировали после удара током в фонтане, мальчик решил охладиться и получил разряд. С места происшествия пострадавшего увезли на скорой, в больнице мальчику сделали ЭКГ. Известно, что за исправность фонтана отвечает управление городского хозяйства городской администрации, там уверяют, что конструкция не представляет опасности. Возле фонтана установлены предупреждающие таблички.