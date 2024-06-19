Не менее 550 паломников погибли из-за жары в Саудовской Аравии во время хаджа. Большинство умерших — граждане Египта, также среди погибших — иорданцы и жители Туниса, сообщает РИА Новости.

Хадж начался в пятницу, 14 июня, и продлится до среды. Температура воздуха в Мекке в понедельник достигала почти 52 градусов Цельсия. В общей сложности, здесь находятся более полутора миллионов паломников.

Cмерти во время хаджа — нередкое явление в Саудовской Аравии. Так, в 2023 году погибли 240 человек, из-за жары пострадали более 10 тысяч паломников.