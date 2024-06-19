Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли мертвой

Тело пропавшей в Кузбассе школьницы нашли в колодце, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. Отмечается, что на трупе есть признаки насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В ходе поисковых мероприятий тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью города Топки», — уточняется в публикации.



Ранее сообщалось, что в городе Топки Кемеровской области пропала школьница. Она вышла из дома утром 18 июня и не вернулась. К ее поискам подключились правоохранители и волонтеры. У пропавшего подростка были темно-красные волосы ниже плеч. При себе имела тканевую сумку с мобильным телефоном.

До этого в деревне Дядьково Рязанской области в вентиляционной шахте 18-этажного дома было найдено тело 16-летнего подростка. Друг погибшего утверждает, что смерть стала случайностью. По его словам, товарищ не планировал совершать самоубийство. Возможной причиной произошедшего юноша считает ошибку застройщика при проектировании здания. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).