В Курской области украинский октокоптер атаковал частный дом

Украинский октокоптер атаковал частный дом в поселке Теткино Глушковского района Курской области.

Загорелась хозпостройка, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня украинский октокоптер атаковал домовладение в поселке Теткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Возникший пожар в хозяйственных постройках удалось ликвидировать силами спасателей и добровольной пожарной дружины", - написал он.



Смирнов также поблагодарил пожарных за их работу.