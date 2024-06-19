Cиловики провели обыски по делу о хищениях в сфере ликвидации шахт

Силовики провели многочисленные обыски по делу о хищениях в сфере ликвидации нерентабельных шахт России, следственные мероприятия прошли как в Москве, так и в ряде других регионов, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным источников издания, оперативно-следственные группы провели обыски в Москве, Подмосковье, Пермском крае, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях.

Газета пишет, что речь идёт о проверках ФБГУ ГУРШ, которое было создано в 1992 году, «когда угольная отрасль находилась в глубочайшем кризисе».

По информации издания, работы с 1998 года проводились плохо, но акты их приёмки «руководители ГУРШ подписали и средства подрядчикам перечислили».

Официальных комментариев газета не приводит.

В октябре 2022 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что одного из бывших заместителей министра энергетики уличили в получении взятки в размере 227 млн рублей. Тогда министр не уточнил, о ком идёт речь.