Отбывающего срок бывшего депутата Яшина перевели из ШИЗО

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом) перевели из штрафного изолятора (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом сообщается в его Telegram-канале.

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По его словам, это ПКТ представляет собой «ту же камеру ШИЗО, только уже на постоянной основе». Яшин также добавил, что вместе с адвокатами готовился к такому развитию событий.

Кто такой иноагент Илья Яшин и что о нём известно

22 мая сообщалось, что отбывающий срок Илья Яшин попал в штрафной изолятор на 15 суток.