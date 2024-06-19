Отбывающего срок бывшего депутата Яшина перевели из ШИЗО
Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом) перевели из штрафного изолятора (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом сообщается в его Telegram-канале.
По его словам, это ПКТ представляет собой «ту же камеру ШИЗО, только уже на постоянной основе». Яшин также добавил, что вместе с адвокатами готовился к такому развитию событий.
Кто такой иноагент Илья Яшин и что о нём известно
22 мая сообщалось, что отбывающий срок Илья Яшин попал в штрафной изолятор на 15 суток.