В Москве задержали экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний

Бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер задержан в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Как рассказал один из собеседников издания, задержание бизнесмена состоялось утром 18 июня. Также в это время прошли обыски и выемка документов в компании «СГ-Транс». Еще один источник отметил, что по данному дело задержано еще пять человек, помимо Тайчера.

Как уточняет ФСБ в одном из российских аэропортов. Уточняется, что задержание связано с против бывшего гендиректора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова.

В 2022 году Мосгорсуд смягчил наказание Дмитрию Зотову, получившему срок за особо крупное мошенничество.