Задержан глава ФНС по Ростовской области

Ленинский районный суд Воронежа сообщил о задержании руководителя УФНС России по Ростовской области. Согласно сообщению, его подозревают в даче взятки должностному суду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

Отмечается, что срок задержания руководителя УФНС был продлен до 20 июня. Причиной стал запрос следователя — он попросил 72 часа для восполнения материалов дела.

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«Состоялось рассмотрение ходатайства следователя <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя УФНС России по Ростовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ, а именно дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере», — сказано в сообщении суда.



Помимо этого, суд принял аналогичные решения в отношении руководителя межрайонной инспекции ФНС России №25 по Ростовской области и в отношении заведующего кафедрой «Налоги и налогообложение» Ростовского государственного экономического университета. Их подозревают в передаче и даче взятки должностному лицу.

Ранее в получении взятки обвинили руководителя подразделения СЖД.