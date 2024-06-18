Атакованное у побережья Йемена судно затонуло в Красном море

Судно, атакованное 12 июня недалеко от побережья йеменского портового города Ходейда, затонуло в Красном море. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"Военные власти докладывают, что морские обломки и нефть обнаружены в том месте, где [судно] было замечено в последний раз. Предполагается, что судно затонуло", - сказано в сообщении.



По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, речь идет о грузовом судне Tutor, принадлежащем греческой компании и следовавшем в Индию через Красное море под флагом Либерии. Ambrey также информировала о повреждениях в машинном отделении судна, атакованного в 67 морских милях к юго-западу от Ходейды.

Капитан судна ранее сообщал о том, что его корпус дал течь. Сначала судно было атаковано группой неизвестных, приблизившихся к нему на небольшом плавсредстве, через несколько часов по судну был нанесен удар с воздуха. 14 июня UKMTO проинформировал, что весь экипаж судна эвакуирован с его борта.

За произошедшим может стоять йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы). После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявляли, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.