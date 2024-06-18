СМИ: сбивший год назад молодого парня футболист все еще не наказан

Год назад представительский «Мерседес», за рулем которого сидел экс-футболист «Локомотива-2» Александр Низрюхин, насмерть сбил 20-летнего парня Никиту Крюкова на трассе, пишет портал «СтарХит».

© соцсети

По данным портала, Крюков возвращался домой от приятелей и шел по трассе в надежде поймать попутную машину. Через некоторое время в него врезалась иномарка, которая ехала на высокой скорости. От удара с юноши «слетела почти вся одежда и обувь». Специалисты отметили, что тело Никиты «буквально собирали по частям».

Спортсмен рассказал, что ехал со скоростью около 100 км/час, увидел перед собой пешехода и не успел затормозить.Затем скрылся с места ДТП, через 3 км бросил машину, до своего дома пошел пешком через лес.

Журналисты показали дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО

По данным следствия, скорость была не менее 200 км/час, в противном случае столкновение не привело бы к таким последствиям для молодого человека.

Журналисты портала подчеркнули, что с момента ДТП прошло больше года. Уголовное дело сначала закрыли, затем возбудили снова. Вместе с тем, добавили они, Низрюхин до сих пор проходит как подозреваемый, решение по его делу не принято.

Напомним, что ДТП произошло в ночь на 9 апреля 2023 года под Александровым во Владимирской области.

«Судя по фотографиям, которые показывал следователь, удар пришелся Никите в живот. Было явное превышение скорости, и этот тренер сбежал с места, даже не оказав помощь! Хотя тренирует детей!», — рассказала родственница погибшего.



Женщина предположила, что семья водителя «подключила связи», так как виновник ДТП даже не был задержан.