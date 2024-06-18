Журналисты показали дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО

Кирпичный дом, в котором предположительно проживал уроженец Ингушетии Малик Гандалоев, один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО-1, выглядит заброшенным и опустевшим, пишет РИА «Новости».

На кадрах видео, опубликованного агентством, показан большой частный дом с железными воротами в одном из сел Малгобекского района республики.

Рядом с ним находится крупная хозяйственная постройка. Строения окружены кирпичным забором.

Вместе с тем, отметили журналисты, складывается впечатление, что в доме никто не живет. Он выглядит неухоженным, заброшенным. На воротах выцвела краска, забор местами почернел.

Напомним, что Малик Гандалоев был задержан в лесу в Ингушетии в 2023 году, там же силовики нашли тайник с самодельной взрывчаткой.

В июне 2024 года он, по данным агентства, принимал участие в захвате заложников в ростовском СИЗО и во время штурма был ликвидирован спецназом.