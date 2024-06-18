Генерального директора компании «Локалкитчен» («Кухня на районе») Антона Лозина, а также руководителя отдела качества «Локалкитчен» Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина задержали. Информацию об этом во вторник, 18 июня, подтвердила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Установлено, что все отравившиеся люди заказывали продукты через службы доставки и употребили в пищу салат, произведенный ООО «Локалкитчен». Продукцию изъяли в ряде регионов, в отношении нее назначены все необходимые экспертизы. Следователи выясняют, куда еще могли быть поставлены салаты, ставшие причиной массового отравления людей.

— С задержанными сегодня генеральным директором компании «Локалкитчен», также известной как «Кухня на районе», Антоном Лозиным, руководителем отдела качества «Локалкитчен» Еленой Машковой и фактическим руководителем компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимиром Шином проводятся следственные действия. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения, — передает Telegram-канал «Следком».



17 июня за медицинской помощью с симптомами ботулизма в Москве обратился 121 человек. На данный момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации. Возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Роспотребнадзор нашел поставщика еды, вызвавшей массовое отравление

Стало известно о продуктах, употребление которых привело к заболеванию ботулизмом в Москве. Их оборот был приостановлен решением регионального управления Роспотребнадзора до завершения санитарно-эпидемиологического расследования. Сейчас служба занимается эпидемиологическим исследованием, связанным с предполагаемыми случаями ботулизма.