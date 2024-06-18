Роспотребнадзор нашел поставщика еды, вызвавшей массовое отравление

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство выявило поставщиков еды, которая вызвала массовое заболевание ботулизмом в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области.

Виновником массового отравления стала продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке» от «Локалкитчен» и «Савно-К». Отмечается, что надзорное ведомство уже изъяло опасную продукцию, а деятельность поставщиков была приостановлена.

«Роспотребнадзором выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота», — сообщили в пресс-службе.



Ведомство также добавило, что опасные продукты производились в промышленной зоне рядом со свалкой, а сам производственный процесс проходил с нарушением «всех требований и норм».

«На предприятии: отсутствует централизованное водоснабжение; санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное; производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился; у работников отсутствовали личные медицинские книжки», — уточнили в Роспотребнадзоре.



Ранее в нескольких регионах России произошла вспышка ботулизма из-за некачественной еды. По факту отравления была создана следственно-оперативная группа.