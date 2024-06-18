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В Москве женщину госпитализировали после обрушения дерева

Жительница Москвы пострадала после того, как на нее обрушилось дерево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

В Москве женщину госпитализировали после обрушения дерева
© РИА Новости

Инцидент произошел на западе столицы, на Большой Филевской улице. Дерево упало на россиянку. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пострадавшую в Боткинскую больницу. О характере травм женщины не сообщается.

До этого в Подмосковье 14-летняя школьница пострадала после падения дерева. Вместе с тренером по конному спорту она отправилась на прогулку верхом, но в Солнечногорском округе дерево сбило ее с лошади. При этом специалисты медицинской помощи не могли добраться до места, поэтому педагог обратилась к спасателям.

Вскоре сотрудники экстренных служб прибыли, и, после оказания первой помощи, передали пострадавшую медикам.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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