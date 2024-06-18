Предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой. Об этом во вторник, 18 июня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Установлено, что предприятие, где произвели «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке», располагается в антисанитарных условиях. Причиной накопления ботулотоксина в готовой продукции стал процесс приготовления фасоли, организованный с нарушением всех установленных требований и норм.

— На предприятии отсутствует централизованное водоснабжение, санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки, — передает Telegram-канал «Ваш Роспотребнадзор».



18 июня в столице задержали троих подозреваемых по делу об отравлениях, в том числе директора фирмы, которая занималась поставками фасоли. Также по данному факту возбудили дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

17 июня за медицинской помощью с симптомами ботулизма в Москве обратился 121 человек. На данный момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации.

Ранее стало известно о продуктах, употребление которых привело к заболеванию ботулизмом в Москве. Их оборот был приостановлен решением регионального управления Роспотребнадзора до завершения санитарно-эпидемиологического расследования. Сейчас служба занимается эпидемиологическим исследованием, связанным с предполагаемыми случаями ботулизма.