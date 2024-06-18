В Новороссийске сошли с рельсов вагоны тепловоза

Вагоны тепловоза сошли с рельсов в районе улицы Магистральной в Новороссийске, движение затруднено. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В районе улицы Магистральной сошел с рельс тепловоз, дополнительная информация уточняется. Движение крайне затруднено", - говорится в сообщении.



По словам заместителя главы города Александра Яменскова, в ближайшее время будет произведена отцепка вагонов от тепловоза и движение на участке восстановят.

Городские власти просят водителей выбирать альтернативные объездные пути.