В Ленобласти задержали следователя МВД

Следователь полиции задержан в Тосненском районе Ленинградской области по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В отношении старшего лейтенанта юстиции СУ УМВД по Невскому району ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством в крупном размере). Полицейский задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.



Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.

По данным правоохранителей, подозреваемый в составе следственной группы расследовал преступление в сфере незаконной банковской деятельности и в ходе допроса свидетеля по делу потребовал от него 500 тыс. рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Опасаясь угроз со стороны сотрудника полиции, мужчина согласился и передал ему взятку.

Как отметили в СК, преступление удалось выявить благодаря совместной работе с сотрудниками регионального УФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.