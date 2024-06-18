Попытка сделать селфи привела к гибели туристки в Сочи

В Сочи туристка сорвалась со скалы при попытке сделать селфи

Туристка в Сочи попыталась сделать красивое селфи на фоне гор, но сорвалась со скалы и погибла. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в понедельник, 17 июня, на смотровой площадке верхней тропы Тисо-самшитовой рощи.

По словам очевидцев, девушка перелезла через ограждение, сделала пару снимков, оступилась и упала с огромной высоты.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных ведомств. Спасатели эвакуировали туристку на носилках и отнесли к машине скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшую и констатировали ее смерть.

Ранее сообщалось, что 40-летняя россиянка упала со смотровой площадки в Абхазии. Врачи доставили ее в больницу. Женщина скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Спасатели на фоне этих и аналогичных инцидентов порекомендовали туристам проявлять осторожность и внимательность во время прогулок по скалам.