Голого мужчину задержали за дебош в храме в Пермском крае

В Пермском крае литургия закончилась визитом сотрудников охранного предприятия из-за визита голого мужчины. Об этом сообщает паблик «Камские Зори» во «ВКонтакте».

© Камские Зори | Добрянский округ/VK

Инцидент произошел в Добрянке, во время служения в храме Рождества Пресвятой Богородицы. По словам настоятеля, в помещение зашел мужчина в одних шортах, при этом у него были признаки алкогольного опьянения.

Посетитель кричал и говорил нецензурные слова, после чего стал угрожать и пытался пройти к алтарю. Поведение мужчины напугало детей и пожилых людей, которые в момент произошедшего находились внутри.

«Незамедлительно были вызваны сотрудники охранного предприятия, которые скрутили нарушителя и увезли в полицию. Ему грозит административное наказание, вплоть до ареста», – сообщается в публикации.



На данный момент неизвестно, по какой причине мужчина выбрал именно этот храм и почему рвался к алтарю. Правоохранителями проводятся все необходимые мероприятия.