Угроза нового взрыва возникла на "Листвяжной"

Проверка выявила опасную ситуацию на кузбасской шахте, где два с половиной года назад случилась катастрофа.

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На шахте "Листвяжная" выявлены превышение допустимой концентрации метана и нарушение крепления горной выработки, о чем сообщил у себя в Telegram официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

По его данным, 14 июня суд вынес решение о приостановке на 30 суток горных работ в путевом уклоне 33 ООО "Шахта "Листвяжная".

Кроме того, на шахте допущена эксплуатация технических устройств с нарушением требований промышленной безопасности. За это суд 16 июня на трое суток запретил ведение горных работ в лаве № 825 в части эксплуатации очистного комбайна.

В целом за минувшую неделю Ростехнадзор вынес десять постановлений об ограничениях работы на кузбасских шахтах, предотвращены семь потенциально серьезных аварий – в том числе на "Листвяжной".

Напомним, катастрофа на шахте СДС унесла в ноябре 2021 года жизни 51 человека.