Российского полицейского задержали за производство наркотиков

В Кургане сотрудника полиции задержали за организацию производства наркотиков в собственной квартире. Полицейский якобы занимался изготовлением и расфасовкой запрещенных веществ вместе с женой. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на приближенные к правоохранительным органам источники.

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«Сотрудник полиции был задержан при производстве наркотиков в собственной квартире», — проинформировали источники.



Согласно полученным сведениям, в изготовлении наркотиков сержанту ППС помогала его супруга. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Информации о том, на какой стадии находится следствие по делу полицейского, пока нет. Управление полиции по Курганской области также до сих пор не прокомментировало ситуацию.

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