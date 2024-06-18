Захвативший заложников в СИЗО Ростова-на-дону Дмитрий Камнеев остался жив. Об этом сообщает «RT на русском».

Сообщается, что после штурма СИЗО силовиками, в здание прибыла скорая помощь. Среди шести террористов только Камнеев остался жив — все его сообщники были ликвидированы. Прибывшие врачи смогли вовремя оказать Камнееву необходимую помощь и забрали мужчину в реанимацию.

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Как уточняет Telegram-канал Baza, сейчас террорист все еще находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое — по данным источника, Камнеев получил ранение в голову.

Напомним, что 16 июня шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО смогли выломать оконную решетку в своей камере, после чего выбрались в дежурную часть и захватили двух заложников.