Отравившимся салатом россиянам начали диагностировать инсульты

Жителям Московской области, попавшим в больницы с признаками отравления после употребления салатов, начали диагностировать инсульты, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник. Согласно публикации, его выявили уже у троих пациентов.

Уточняется, что речь идет о гражданах, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего таких пациентов восемь человек, среди которых трое перенесли инсульт. Собеседник газеты также подтвердил сведения Минздрава Московской области о госпитализации 20 человек. По его словам, всем им диагностировали ботулизм.

Вспышка ботулизма или теракт? Что известно об отравлении салатом лобио

Ранее онлайн-ретейлер «Самокат» прекратил продажу продукции компании «Гастропорт» после сообщений об отравлениях. Кроме того, была начата внутренняя проверка. «Самокат» передал потенциально опасную продукцию на лабораторные исследования. Компания также связалась с клиентами, заказавшими потенциально некачественные товары.

До этого СМИ сообщали, что причиной массового отравления россиян стала красная консервированная фасоль. В ней образовался ботулотоксин, вызвавший у пострадавших ботулизм. Данную фасоль добавляли в салаты. Всего от употребления продукта отравились свыше 150 человек.