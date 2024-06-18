В Уфе ребенок выпал из окна и получил серьезные травмы, пока взрослые пили чай

В Уфе годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа
Мальчика из Уфы госпитализировали после выпадения из окна пятого этажа. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города. Инцидент произошел на Набережной улице. По предварительной информации, мать вместе с тремя детьми приехала к бабушке. Взрослые члены семьи отправились на кухню, пить чай, ребенок вместе со старшими братьями остался в комнате. Годовалый мальчик хотел выглянуть на улицу. Для этого он поднялся на подоконник, но в итоге спикировал вниз. Информация о том, обратили ли правоохранители внимание на ситуацию, отсутствует. Как сообщает Kp.ru, ребенок получил серьезные травмы. Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали пострадавшего в больницу. Вскоре, по данным регионального Минздрава, состояние пострадавшего удалось стабилизировать, ухудшений не наблюдается. На данный момент состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.