Причиной заражения россиян ботулизмом могла стать фасоль в составе готовых продуктов. Об этом стало известно во вторник, 18 июня.

Следствие предполагает, что ботулотоксин содержался именно в фасоли, которая была в составе салатов. Правоохранители выясняют, было ли блюдо изначально некачественным или дело в неправильном хранении, пишет Telegram-канал Baza.

18 июня в столице задержали троих подозреваемых по делу об отравлениях, в том числе директора фирмы, которая занималась поставками фасоли. Также по данному факту возбудили дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Вспышка ботулизма или теракт? Что известно об отравлении салатом лобио

17 июня за медицинской помощью с симптомами ботулизма в Москве обратился 121 человек. На данный момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации.

Ранее стало известно о продуктах, употребление которых привело к заболеванию ботулизмом в Москве. Их оборот был приостановлен решением регионального управления Роспотребнадзора до завершения санитарно-эпидемиологического расследования.

Сейчас служба занимается эпидемиологическим исследованием, связанным с предполагаемыми случаями ботулизма.