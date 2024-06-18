В Сочи число пропавших во время шторма увеличилось до двух

Спасатели в Сочи кроме продолжения поисков 20-летней туристки, пропавшей при купании в море во время шторма, сообщили об исчезновении еще одного отдыхающего, его поиски также ведутся. Об этом сказали журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее сообщалось, что 16 июня в районе пляжа "Ривьера" пропала 20-летняя жительница Липецкой области, ведутся ее поиски.

"Также спасатели ищут в море еще одного молодого человека. 24-летний житель Красноярска пропал во время купания в штормящем море на центральном пляже пос. Лазаревское", - говорится в сообщении.



Уточняется, что обследованы акватория Лазаревского и Центрального районов Сочи на удалении до 1 км от берега, прибрежная зона, волнорезы, камни. Работы продолжаются.