Житель Домодедова бросил топор в спасателей, приехавших тушить пожар в его доме

Житель Домодедова бросил топор в полицейских и спасателей, которые приехали тушить пожар в его доме. Об этом во вторник, 18 июня, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, инцидент произошел в деревне Минаево. Экстренные службы вызвали местные жители, напуганные пожаром. Когда к горящему коттеджу прибыли сотрудники МЧС и МВД, хозяин дома запретил им тушить огонь. После недолгих препирательств он схватил топор и бросил им в правоохранителей. Затем он достал пистолет и продолжил угрожать оперативникам.

После нескольких выстрелов в воздух полицейским удалось задержать дебошира. Им оказался 41-летний местный житель. В ближайшее время его доставят на допрос. Также по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Похожий случай произошел в Домодедове 5 июня. В лесу двое велосипедистов открыли стрельбу по полицейским, которые хотели проверить их документы.