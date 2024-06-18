Неизвестный открыл стрельбу с балкона в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный открыл стрельбу с балкона многоэтажки.

По предварительной информации, в Новокузнецке вечером неизвестный выстрелил из пневматического пистолета с балкона многоэтажного дома в сторону 63-летней женщины. Также предполагаемый виновник несколько раз выстрелил во входную дверь квартиры 21-летней девушки.

Правоохранители задержали 23-летнего местного жителя, который находился в гостях у знакомого, и обнаружили пневматический пистолет.

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Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел.

По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, сообщает Росгвардия Кузбасса.