Еще один лидер российской ОПГ получил 6,3 года колонии

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил предполагаемого лидера организованной преступной группировки (ОПГ) «Халиулинские» Ивана Югая к лишению свободы на срок 6,3 года. Об этом сообщает корреспондент «Ura.ru» из зала суда.

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По данным издания, вместе с предполагаемым лидером на скамье подсудимых оказались и его подельники: Клевакин, Бабаев, Жижкун, Саматов и Соков. Все они признаны виновными. Так, Клевакин, как и Югай, получил наказание в виде лишения свободы на срок 6,3 года, Саматов осужден на четыре года. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, Бабаев получил также 6,3 года, но он отправится в колонию общего режима; подсудимый Жижкун — 3,7 года колонии общего режима, а Соков — три года условно. Последний подсудимый Нодирбек Аманбаев получил четыре года колонии общего режима, однако, он был освобожден из-под стражи в зале суда, так как суд учел время, проведенное им в СИЗО.

По версии следствия, неоднократно судимые участники ОПГ с 2013-го по 2020 год совершили более десяти преступлений, связанных с хищением имущества предпринимателей. Им вменяется вымогательство, разбой и грабеж. В мае 2020 года правоохранители пресекли деятельность банды, несмотря на принятые ее членами меры конспирации. Обвиняемым от 23 до 40 лет, все активные участники ОПГ, придерживающиеся воровских понятий.