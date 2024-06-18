Сотрудник завода застрелил женщину на предприятии в Рязани

Мужчина открыл стрельбу на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» в Рязани, убив одного человека. Об этом со ссылкой на представителя прокуратуры Рязанской области пишет ТАСС.

По ее словам, мужчина стрелял не менее трех раз из охотничьего гладкоствольного оружия.

«Женщина погибла, один мужчина ранен», - пояснила представитель прокуратуры.



В пресс-службе ведомства отметили, что конфликт возник «из-за имущественного спора и неприязненных отношении». Стрелявшему 66 лет, он задержан.

Ранее мужчина устроил стрельбу в московском Бибирево. В результате пострадали двое прохожих, а также оказалось повреждено остекление автобуса. Стрелок объяснил свои действия тем, что ему мешало пение птиц, доносящиеся с улицы.