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Сотрудник завода застрелил женщину на предприятии в Рязани

Мужчина открыл стрельбу на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» в Рязани, убив одного человека. Об этом со ссылкой на представителя прокуратуры Рязанской области пишет ТАСС.

Сотрудник завода застрелил женщину на предприятии в Рязани
© ТАСС

По ее словам, мужчина стрелял не менее трех раз из охотничьего гладкоствольного оружия.

«Женщина погибла, один мужчина ранен», - пояснила представитель прокуратуры.

В пресс-службе ведомства отметили, что конфликт возник «из-за имущественного спора и неприязненных отношении». Стрелявшему 66 лет, он задержан.

Ранее мужчина устроил стрельбу в московском Бибирево. В результате пострадали двое прохожих, а также оказалось повреждено остекление автобуса. Стрелок объяснил свои действия тем, что ему мешало пение птиц, доносящиеся с улицы.

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