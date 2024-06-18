Девушку унесло в море во время прогулки на пляже в Сочи

Волна накрыла жительницу Липецкой области, гулявшую во время шторма у кромки воды на пляже «Ривьера» в Сочи, и затянула на глубину. Ее спутник ничем не смог помочь, пишет Telegram-канал Mash, публикуя видеозапись трагедии.

На кадрах, опубликованных каналом, молодые люди обнимаются у кромки воды, а затем идут по берегу. В какой-то момент молодой человек отпустил руку своей спутницы, а затем девушку накрыло волной с головой, и она исчезла в толще воды.

«20-летнюю туристку затянуло. Молодой человек не смог удержать ее и не сразу понял, что возлюбленную утаскивает на глубину, - в растерянности ходил у кромки воды», - отмечает Telegram-канал.



Поиски девушки ведутся третьи сутки. Сначала спасатели прочесывали берег, потом вышли в море на катере, но пока результата нет.

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